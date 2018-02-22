Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием относительно вмешательства России в выборы в США, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса.

Об этом сообщило в среду центральное американское издание Politico.

"В деле, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, выдвинуты новые обвинения против бывшего главы кампании Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса", - говорится в сообщении.

Одновременно сообщается, что обвинения засекречены судом, поэтому сейчас неизвестно, как дело будет развиваться дальше. Тем не менее отмечается, что новый документ, поданный в федеральный суд в Вашингтоне, может изменить обвинительные заключения против Манафорта и Гейтса, усилить их новыми статьями, или даже расширить круг лиц по делу.

На официальном сайте суда пока нет записей о новых обвинениях, однако в книге регистрации, которая хранится в канцелярии окружного суда США в Вашингтоне, содержится запись о входящем документ, связанным с делом Манафорта-Гейтса. При этом его дата не отмечается, однако другие записи указывают на то, что обвинения были официально зарегистрированы в пятницу или раньше.

Издание также информирует, что на прошлой неделе офис спецпрокурора сообщил суду, что получил новые доказательства участия Манафорта в серии банковских злоупотреблений и сговоров в банковской сфере, связанных с его займом в 2016 году. Кроме того, сообщается, что во время судебного слушания в прошлую среду прокуроры имели частную беседу с судьей Эми Берман Джексон, которая рассматривает дело против Манафорта и Гейтса. На заседании она выразила разочарование в связи с задержками в деле, но не объявила дату окончательного судебного разбирательства.

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