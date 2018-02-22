"Шахтер" одержал волевую победу в матче с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн репортаж встречи.

После первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу римлян.

Видео: Youtube.com



Во второй половине матча Факундо Ферейра смог сравнять счет на 52-й минуте поединка.

Видео: Youtube.com

На 72-й минуте встречи Фред вывел "горняков" вперед.

Видео: Youtube.com

Предупреждения получили Феррейра, Тайсон — Перотти.

Напомним, накануне матча фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.

Ранее мы писали, что "Севилья" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром в первом матче весенней Лиги чемпионов.