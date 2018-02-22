Появилось видео голов "Шахтера" и "Ромы" в первом весеннем матче Лиги чемпионов
"Шахтер" одержал волевую победу в матче с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн репортаж встречи.
После первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу римлян.
Видео: Youtube.com
Во второй половине матча Факундо Ферейра смог сравнять счет на 52-й минуте поединка.
Видео: Youtube.com
На 72-й минуте встречи Фред вывел "горняков" вперед.
Видео: Youtube.com
Предупреждения получили Феррейра, Тайсон — Перотти.
Напомним, накануне матча фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.
Ранее мы писали, что "Севилья" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром в первом матче весенней Лиги чемпионов.
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