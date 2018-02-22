В испанской Севилье состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в дуэли между местной "Севильей" и "Манчестер Юнайтед".

Команды имели массу моментов для того, чтобы забить, но прекрасная игра вратарей свела на нет усилия игроков нападения. Героем матча можно назвать голкипера "МЮ" Давида Де Хеа, который много раз выручал своих партнеров.

Под конец встречи все могло повернуться по-другому - Лукаку отправил мяч в сетку ворот "Севильи", но гол не засчитали из-за игры рукой игрока гостей. В итоге - ничья 0:0, которая дает высокие шансы перед вторым матчем и одной, и второй команде.

Ответный матч в Манчестере состоится 13 марта.

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