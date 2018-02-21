Донецкий "Шахтёр" добыл волевую победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, онлайн-трансляцию которого вела "Страна".

Счет в Харькове открыли гости. На 41-ой минуте турецкий вингер Дженгиз Ундер реализовал свой момент после пасса Эдина Джеко, забив "гол в раздевалку".

Спустя 10 минут "Шахтеру" удалось сравнять счет: на 52-ой минуте аргентинский форвард Факундо Феррейра забил после отличной передачи Ярослава Ракицкого.

Центральный защитник одной передачей отправил мяч от линии своих ворот - к чужим, где за него зацепился аргентинец - 1:1!

На 72-й минуте дончане вышли вперед. "Шахтер" получил право на исполнение штрафного с опасной точки, и бразильский полузащитник Фред исполнил идеальный удар левой ногой. Мяч ударился об перекладину у ближнего угла и залетел в ворота - 2:1 в пользу "Шахтера".

После этого "Шахтер" имел еще супер момент в добавленное время, но защитник "Ромы" вынес мяч из пустых ворот после удара Феррейры.

Ответный матч пройдет 13 марта 2018 года на стадионе Olimpico в Риме.

Напомним, накануне матча фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.