Все детские стационары в Одесской области проверят на наличие кори после смерти двух младенцев от этой опасной инфекции, сообщает "ТСН".

От осложнений кори с начала года в Украине умерли уже семь человек. Пятеро из них скончались в Одесской области, и сразу четверо из них - дети.

"Подписал приказ, инициировал проверку детских стационаров с целью выяснения условий, как происходит заражение детей корью в детских стационарах. На основе этого будут сделаны соответствующие организационные выводы", - подчеркнул директор областного департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.

Как сообщала "Страна", ЮНИСЕФ заявил, что в Украине умирает каждый 5-й из 1000 родившихся младенцев.

Мы писали, что Украина заняла третье место в Европе по числу заболевших корью.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске умерла девушка, заболевшая сразу корью и гриппом.