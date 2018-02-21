Из-за смертей младенцев от кори в Одесской области начались проверки детских стационаров
Все детские стационары в Одесской области проверят на наличие кори после смерти двух младенцев от этой опасной инфекции, сообщает "ТСН".
От осложнений кори с начала года в Украине умерли уже семь человек. Пятеро из них скончались в Одесской области, и сразу четверо из них - дети.
"Подписал приказ, инициировал проверку детских стационаров с целью выяснения условий, как происходит заражение детей корью в детских стационарах. На основе этого будут сделаны соответствующие организационные выводы", - подчеркнул директор областного департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.
Как сообщала "Страна", ЮНИСЕФ заявил, что в Украине умирает каждый 5-й из 1000 родившихся младенцев.
Мы писали, что Украина заняла третье место в Европе по числу заболевших корью.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске умерла девушка, заболевшая сразу корью и гриппом.