"Горняки" вышли вперед в матче Шахтер-Рома, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна".

На 72-ой минуте дончане получили право на исполнение штрафного с опасной точки у границ штрафной "Ромы".

К мячу подошел полузащитник Фред, который исполнил идеальный удар левой ногой - мяч ударился об перекладину у ближнего угла и залетел в ворота гостей - 2:1 в пользу "Шахтера"!

 

Видео: twitter.com/Alessia_Nov

Напомним, первой счет открыла Рома - на 41-ой минуте Дженгиз Ундер реализовал свой момент после пасса Эдина Джеко и сделал счет 0-1 в пользу итальянских гостей.

После этого на 52-ой минуте "Шахтер" сравнял счет благодаря голу форварда Факундо Феррейры. Центральный защитник Ярослав Ракицкий выдал выверенную передачу через все поле.

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