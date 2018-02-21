Шахтер - Рома. Дончане выходят вперед благодаря невероятному голу Фреда. Видео
"Горняки" вышли вперед в матче Шахтер-Рома, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна".
На 72-ой минуте дончане получили право на исполнение штрафного с опасной точки у границ штрафной "Ромы".
К мячу подошел полузащитник Фред, который исполнил идеальный удар левой ногой - мяч ударился об перекладину у ближнего угла и залетел в ворота гостей - 2:1 в пользу "Шахтера"!
#Fred! #Shakhtar in vantaggio! #ShakhtarRoma 2-1 pic.twitter.com/7sdcfd0rPY— Alessia N⚽️velli (@Alessia_Nov) 21 февраля 2018 г.
Видео: twitter.com/Alessia_Nov
Напомним, первой счет открыла Рома - на 41-ой минуте Дженгиз Ундер реализовал свой момент после пасса Эдина Джеко и сделал счет 0-1 в пользу итальянских гостей.
После этого на 52-ой минуте "Шахтер" сравнял счет благодаря голу форварда Факундо Феррейры. Центральный защитник Ярослав Ракицкий выдал выверенную передачу через все поле.