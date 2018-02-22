Несмотря на зиму по календарю, во многих городах Украины уже вовсю чувствуется приближение весны. Сегодня в Житомире засняли видео, на котором по-весеннему радостно щебечет птица.

Как сообщает местное издание Times ZT, это не ласточка. "Но щебечет эта вертихвостка так, что невольно забываешь, какой сегодня день. Да, календарная зима продолжается", - пишет издание.

Видео: Youtube.com/Times zt

Как сообщала "Страна", главный синоптик Украины уверен, что весну не стоит ждать в ближайшие две недели. Николай Кульбида на территории нашей страны в ближайшие две недели не ожидается стойкого перехода суточной температуры в сторону повышения.

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