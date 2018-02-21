"Шахтер" сравнял счет в матче Лиги чемпионов с "Ромой", онлайн-репортаж которого ведет "Страна".

На 52-ой минуте команда реализовала молниеносную атаку с всего одной передачей. Центральный защитник Ярослав Ракицкий выдал выверенную передачу через все поле на форварда Факундо Феррейру. Аргентинский нападающий обыграл защитника "римлян" Костаса Маноласа и низом отправил мяч в сетку.

Спустя несколько минут убийственный момент был еще и Марлоса, но вратарь "Ромы" совершил чудо-сейв.

Напомним, на 42-о минуте счет в матче открыла Рома голом Дженгиза Ундера.

Как известно, перед матчем Лиги чемпионов букмекеры отдавали минимальное преимущество Шахтеру.

Сегодня перед матчем фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.