В Кабмине заявили о необходимости ограничить независимость и полномочия Нацбанка - в области проведения монетарной политики . Об этом сказал первый вице-премьер Степан Кубив, который и сам когда-то возглавлял НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Он считает, что ряд функций НБУ надо передать Совету по финстабильности.

С таким предложением Кубив выступил в ходе обсуждения принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабмина.

"Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровне инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности", – заявил Кубив.

Также он поставил под сомнения необходимость независимости НБУ.

"Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте", – заявил он.

Напомним, сегодня курс доллара подрос из-за таинственного поведения Нацбанка.

Ранее вероятный будущий глава Нацбанка Смолий пообещал обойтись без кадровых перестановок.