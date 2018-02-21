Адвокаты Михаила Саакашвили обжалуют решение пограничной службы о запрете въезда в Украину их подзащитному. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Рух Новых сил".

"По нашему мнению, данное решение незаконное, поскольку в нем опять же дублируют решения ГМС и власти, на основании которых незаконным образом был задержан и вывезен Михаил Саакашвили. На момент похищения у Михаила Саакашвили был легальный статус пребывания в Украине, была подана кассация относительно дополнительной защиты, действовала справка на пребывание в Украине. Поэтому мы это будем оспаривать в административном суде", - цитирует пресс-служба адвоката Руслана Чернолуцкого.

Также сообщается, что Саакашвили планирует вернуться в Украину.

"Я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо, гораздо раньше, чем через три года", - заявил в частности Саакашвили.

Как сообщала "Страна", против Луценко открыли производство по жалобе Саакашвили.

Мы писали, что Саакашвили выступил перед МихоМайданом из Амстердама.

Также в киевской пиццерии вывесили памятку о поведении при визите автоматчиков после задержания Саакашвили.