В США заявили, что целью предоставления Украине оборонительного вооружения будет обеспечение защиты от агрессивных посягательств извне. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, передает УНИАН.

Он отметил, что оно не будет предоставлять угрозы другим сторонам без их агрессии.

"Это оружие не должно быть угрозой кому-либо, кто не задумал агрессию или наступательные действия. Наше вооружение, которое будет предоставлено нашим союзникам в Украине, имеет оборонительный характер для защиты территориальной целостности Украины. Никто не должен подвергаться угрозам использования этого вооружения, если дело не будет касаться участия в агрессивном поведении, потому что в этом случае мы сделаем все, что сможем для сотрудничества и защиты Украины, чтобы она могла защищать свою территориальную целостность", - сказал Салливан.

Напомним, что США поставят Украине оборонительное вооружение на $47 миллионов.

Ранее Полторак после встречи с главой Пентагона анонсировал поставки и летального оружия.