В Харькове идет матч Лиги чемпионов Шахтер-Рома, онлайн-репортаж которого ведет "Страна".

Только что, на 41-ой минуте матча "горняки" пропустили гол. Дженгиз Ундер реализовал свой момент после пасса Эдина Джеко и сделал счет 0-1 в пользу итальянских гостей.

Этому предшествовало немалое количество моментов у ворот обоих команд, первый тайм клубы провели на высоких скоростях и показывают открытый футбол.

Отметим, что перед матчем Лиги чемпионов букмекеры отдавали минимальное преимущество Шахтеру.

Также напомним, сегодня перед матчем фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова. Во время драки в Харькове ультрас использовали кирпичи и пиротехнику. Вскоре их оттеснили друг от друга сотрудники полиции. Также в сети опубликованы кадры драки.