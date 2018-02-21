Самолет ирландского лоукостера Ryanair прилетел в киевский аэропорт "Борисполь". Об этом со ссылкой на данные flightradar пишет avianews.

Самолет авиакомпании Boeing 737-800 приземлился в аэропорту сегодня в 20:37 .

Борт вылетел из Дублина, где расположена штаб-квартира лоукостера.

Информации о том, с какой целью прилетали в Киев представители Ryanair, пока нет.

В прошло году когда в Украину прилетел самолет Ryanair, на следующий день они объявили о новых рейсах из Украины. Но потом все сорвалось.

Фото: flightradar24.com

Напомним, недавно в Ryanair подтвердили, что начнут летать в Украину уже этой осенью. Относительно будущих маршрутов в компании сообщили, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину. Но среди них точно будут рейсы в Польшу.