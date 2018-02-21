В центре Харькова на площади Свободы сегодня вечером накануне матча Лиги чемпионов подрались футбольные фанаты "Шахтера" и итальянской "Ромы".

Тем временем начался сам матч, "Страна" следит за ним в онлайн-репортаже.

Как сообщает со ссылкой на очевидцев "Объектив", во время драки в Харькове ультрас использовали кирпичи и пиротехнику. Вскоре их оттеснили друг от друга сотрудники полиции.

"Полный трындец на площади Свободы. С группой девчат забежали в Кулиничи, дверь на замок, ждем полицию. Страшно. Фанаты лютуют. Надеемся, что не начнут бить окна. Да, очень хорошо, что в Харьков вернулся большой футбол", – написала очевидец происходящего Юлия Горобец.

Также в сети опубликованы кадры драки.

Видео: facebook.com/romanshupenko

Ранее игрок "Ромы" вышел в трусах к журналистам в Харькове накануне матча с "Шахтером".

Напомним, что букмекеры отдают минимальное преимущество Шахтеру в матче с Ромой.