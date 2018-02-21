Служба безопасности Украины намерена передать полномочия по аккредитации журналистов для работы в зоне проведения антитеррористической операции штабу АТО. Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Детектор медиа".

"Мы передаем всю аккредитацию в пресс-центр АТО. Мы направили в Минобороны письмо с предложением упростить процедуру и передать всю аккредитацию в одно место. Ждем ответ", – сказала Гитлянская.

Со ссылкой на данные спикера АТО Василия Лабая было отмечено, что работа журналистов в зоне АТО не будет прекращаться.

"Работа СМИ на территории Донецкой и Луганской областей не прекратится. В связи с принятием нового закона планируется разработка порядка работы журналистов. Возможно, будет немного подкорректирован существующий порядок работы с учетом изменения формата операции. Однако, о чем-то конкретно можно будет говорить сразу же после выполнения поручений Президента Украины, Верховного Главнокомандующего ВС Украины, которые он вчера поставил перед министром обороны и начальником Генштаба", – сказал Лабай.

Как сообщала "Страна", в зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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