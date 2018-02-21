В результате вспышки самой далекой гиперновой образовался быстровращающийся магнитар.

Природу взрыва, свет от которого шел до Земли 10,5 миллиардов лет, астрономы сумели установить на основе данных с наземных и космических телескопов, пишет The Astrophysical Journal.

Гиперновыми называют сверхъяркие сверхновые (SLSN), светимость которых в момент вспышки превышает светимость обычных сверхновых в десять и более раз. Первую гиперновую открыли в 1998 году и механизм их образования до сих пор не вполне ясен.

По одной из версий, гиперновые образуются при гравитационном коллапсе ядер очень массивных звезд (массой более 25 масс Солнца) с образованием черной дыры. По другой — процесс идет с образованием магнитара (нейтронной звезды с очень сильным магнитным полем). В числе других гипотез рассматривается вспышка в результате взаимодействия с околозвездным материалом, после слияния двойных систем из компактных объектов (например, нейтронных звезд или белых карликов) или сценарий с нестабильностью по отношению к образованию электронно-позитронных пар.

Гиперновые интересны еще и тем, что это прекрасные "зонды" для изучения ранней Вселенной благодаря высокой яркости и достаточно медленному угасанию. По ним, например, можно оценить скорость образования звезд на разных значениях красного смещения. Кроме того, наблюдения за вспышками далеких гиперновых могут дать дополнительные ограничения на физические процессы, которые управляют этими событиями, например, информацию о металличности звезды-прародителя и синтезе тяжелых элементов при взрыве.

Сверхновая DES16C2nm была обнаружена в рамках обзора Dark Energy Survey 22 августа 2016 года. Наблюдения показали, что свет от галактики-хозяина, где произошла вспышка, шел до Земли 10,5 миллиардов лет (z = 1,998). Фотометрические и спектроскопические исследования проводились в ультрафиолетовом, инфракрасном и оптическом диапазонах при помощи одного из Магеллановых телескопов, телескопов VLT, Keck II, Gemini-South и орбитального телескопа "Хаббл".

Фотометрические данные вспышки гиперновой DES16C2nm, полученные различными телескопами. Пунктирными линиями показаны кривые, соответствующие наиболее подходящей модели образования магнетара. Цвета соответствуют различным полосам пропускания.

Анализ кривых блеска и полученных спектров показал, что вспышка относится к типу гиперновых SLSN-I, оболочки чьих материнских звезд обеднены водородом. Скорость падения яркости таких вспышек слишком велика, чтобы ее можно было объяснить исключительно радиоактивным распадом новообразованных тяжелых элементов, например, никеля-56. Возможно, это связано с взаимодействием ударной волны с околозвездным веществом, или же с тем, что источником энергии является быстровращающийся магнитар. В случае DES16C2nm наилучшее совпадение с кривой блеска показала модель образования магнитара с начальным периодом вращения 1,33 миллисекунды и индукцией магнитного поля 0,07×1014 Гс. Масса выброшенного вещества при этом оценивается в 6,3 масс Солнца, а энергия вспышки — в 1051 эрг. В спектрах были обнаружены линии поглощения, указывающие на наличие железа, кремния, титана, углерода, магния и кальция.

Схожесть спектров DES16C2nm со спектрами других гиперновых, таких как iPTF13ajg (z = 0,740) или Gaia16apd (z = 0,102), подчеркивает, что такие вспышки происходят на разных расстояниях, при этом не обнаруживается различий в средней яркости или цвете гиперновых типа SLSN-I при больших или малых значениях красного смещения. Теоретически мы можем обнаруживать такие вспышки при значениях z >4, однако пока их достоверная идентификация затруднена из-за недостатка данных об особенностях спектров и кривых блеска.

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