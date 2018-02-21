Мэйси Уильямс - исполнительница роли Арьи Старк в Игре Престолов заявила, что полностью прочитала сценарий последнего сезона и концовка там будет только одна.

"Я знаю, чем закончится Игра престолов", сказала актриса в прямом эфире шоу Джимми Киммела на телеканале АВС.

Ранее глава HBO заявил, что будут сняты несколько различных вариантов концовки сериала, но актриса опровергла его слова.

"Мы знаем, что президенты не всегда говорят правду", заявила Мэйси. Она считает, что финал у шоу будет только один по банальной причине - у продюсеров не хватит бюджета на проработку сразу нескольких вариантов финала телесериала.

"Я лежала в постели, когда читала сценарий. Прочла и некоторое время просто лежала, чтобы прийти в себя. Настолько это потрясающе. Я рассказала о финале только своей маме", призналась Мэйси Уильямс.

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", На НВО официально подтвердили, что финальный сезон "Игры Престолов" выйдет в 2019-м году. Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, заявила, что съемки восьмого сезона начались в октябре 2017 года и завершатся через шесть-семь месяцев.

Напомним, телеканал НВО сообщал, что примет "безумные меры" для безопасности сценария заключительного сезона, но как следует из интервью, Мэйси, читала его лежа в постели.

Также отметим, что в Британии пройдет научная конференция по сериалу "Игра престолов".