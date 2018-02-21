Во внешнеполитическом ведомстве США в очередной раз напомнили властям Украины о необходимости создать Антикоррупционный суд с правками Венецианской комиссии.

Об этом сегодня в Киеве заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, передает УНН.

Салливан акцентировал, что коррупция - это ключевая проблема современной Украины.

"Коррупция поедает полотно украинского общества несколькими путями: она отпугивает иностранных инвесторов, снижает уровень ВВП, это препятствует экономической инициативе в сфере предпринимательства, это снижает состояние налоговых фондов, оплачиваемых тяжелым трудом украинских работяг, приносит бедность и разбивает надежды тех, кто играет по правилам", - заявил Салливан.

В Госдепе США говорят, что победа над коррупцией - "единственный путь, следуя которому Украина действительно будет процветающей и свободной".

В частности показателем серьезных намерений по преодолению коррупции должно стать создание Антикоррупционного суда в том виде, как его хочет видеть Запад.

"Украинское правительство должно имплементировать реформы, чтобы обеспечить равенство всех перед законом. Вот что значит достоинство. Успех Украины в усилении Национального Антикоррупционного Бюро и Специализированной Антикоррупционной прокуратуры является чрезвычайно важным. Эти независимые антикоррупционные структуры являются определяющими для преодоления коррупции, они должны быть хорошо профинансированы и хорошо защищены, чтобы выполнять свою работу. Украине также необходим на самом деле независимый антикоррупционный суд, который бы полностью отвечал рекомендациям Венецианской комиссии. Независимый и успешный антикоррупционный суд является принципиальным для Украины", - заявил заместитель госсекретаря Тиллерсона.

Напомним, накануне МВФ заявил, что Украина должна срочно создать Антикоррупционный суд.

Ранее Парубий пообещал МВФ принять закон об Антикоррупционном суде до мая.