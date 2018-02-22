Последние исследования показывают, что красное вино содержит химические вещества, которые также могут помочь в борьбе с болезнью зубов и десен.

Ученые обнаружили, что вино содержит полифенол - соединение, которое способствует уничтожению вредных бактерий во рту.

Выводы были опубликованы в Журнале аграрной и пищевой химии.

Ученые сравнили влияние полифенолов красного вина, виноградных косточек и винного экстракта на развитие бактерий, образующих зубной налет и способствующих развитию заболевания десен.

Они обнаружили, что полифенолы вина могут остановить рост бактерий, однако другие виды полифенолов - кофеин и р-кумаровая кислота - были более эффективны.

В сочетании с Streptococcus dentisani (его считают пробиотиком, стимулирующим развитие "полезных бактерий") полифенолы уничтожали болезнетворные бактерии еще более эффективно.

По его словам, эти выводы ученых помогут разработать новые подходы в лечении зубов и десен.

Красное вино богато полифенолами, однако это не единственный источник этих полезных соединений.

Напитки:

Кофе

Зеленый чай

Черный чай

Сидр

Апельсиновый и лимонный соки

Фрукты, ягоды и овощи:

Черника

Малина

Киви

Черный виноград

Вишня

Фасоль

Авторы отчета признают, что их исследование не является полноценным, поскольку ученые работали с клетками, имитирующими ткань десен.

Они также утверждают, что для большей информации необходимо провести дополнительное тестирование. Кроме того, метаболиты, образующиеся во рту при распаде полифенолов, также оказывают определенное влияние.

Научный консультант Британской стоматологической ассоциации, профессор Дэмиен Уолмсли сказал, что исследование было "интересным", но это не значит, что люди должны начать злоупотреблять алкоголем.

"Вино - это кислотный продукт, поэтому его чрезмерное потребление может повредить зубную эмаль", - заявил он.

"Так что, пока преимущества этого исследования не будут доказаны клинически, лучше не подвергать свои зубы чрезмерной "кислотной атаке".

Навид Саттар, профессор метаболической медицины в Университете Глазго, сказал, что исследование было "интересным", однако его выводы - "все еще очень преждевременны".

"Это не означает, что необходимо пить больше красного вина, чтобы защитить людей от воздействия инфекций", - подчеркнул он.

"Нет никаких убедительных доказательств того, что потребление вина полезно для здоровья - наоборот, все больше ученых научно доказывают, что алкоголь способствует развитию заболеваний и повышению уровня смертности".

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что от депрессии на самом деле спасает не вино, а виноградные косточки.

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