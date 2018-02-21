В центре Запорожья сегодня утром возле входа в парк сегодня нашли голову свиньи с корпусом боевой гранаты в пасти. Об этом сообщает полиция.

Женщина рассказала прибывшим копам, что нашла неизвестный пакет на конечной остановке транспорта неподалеку и отнесла его в парк. Открыв пакет, женщина обнаружила внутри предмет, похожий на гранату, примотанный скотчем к свиной голове.

Правоохранители вызвали саперов, которые изъяли из пасти свиньи корпус гранаты. Внутри ее не оказалось взрывателя.

Боеприпас на данный момент отправлен на экспертизу, ведется проверка.

Напомним, вчера в центре Запорожья произошло вооруженное нападение. Банда отняла у мужчины автомобиль Opel. Был объявлен план-перехват.

Ранее под Запорожьем жестоко зарезали молодую мать и десантника.