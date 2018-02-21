Киевлянам теперь будут рассылать бюллетени с информацией о жилищно-коммунальных услугах и изменениях законодательства в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса (ЦКС) Киева.

В первом выпуске бюллетеня будет указан полный список контактов и графики работы коммунальных управляющих компаний и ЖЭКов. Также можно будет узнать об актуальных вакансиях в жилищно-коммунальном хозяйстве города

Получать документ киевляне будут с квитанциями за оплату коммунальных услуг.

В следующем номере специалисты ЦКС расскажут, как прекратить платить за горячую воду, если жители ею не пользуются.

Ранее Госстат сообщил, что среди всех коммунальных услуг украинцы больше всего задолжали за газ.

Также "Страна" разбиралась, на сколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев.