Сегодняшний допрос президента Петра Порошенко в Оболонском районном суде ознаменовался скандалом с раздеванием журналисток.

Перед заседанием в суде были усилены меры безопасности, но не обошлось без перегибов. На входе в суд всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом была обнаружена активистка Femen, которую забрали в райотдел полиции.

Досмотр продолжился и внутри здания, где женщин и девушек досматривали уже "до белья".

Журналистка Оксана Богданова рассказала, что проверяли не только журналисток, а всех без разбора.

"Правда, проверяли всех без разбора – и блондинок, и брюнеток, и даже рыжих. Досмотрели даже представительницу "Киевэнерго", которая пришла в суд совсем по другому вопросу. Главное, что все это было напрасно. Позже выяснилось, что Петр Порошенко в суд не приедет – гарант предпочел свидетельствовать по Скайпу," - написала она.

Фото: facebook.com

Журналистка "Страны" Галина Студенникова также поделилась впечатлениями с места событий:

"В Оболонском районном суде города Киева, перед началом заседания, на которое должен был появиться президент проводилась четырехступенчатая проверка. На первом этаже просто требовали расстегнуть верхнюю одежду. На 5 этаже проводился осмотр в отдельной комнате при входе на этаж. Еще один раз досматривали перед рамкой возле зала заседания. И в четвертый раз еще нескольких девушек попросили пройти сквозь рамку снова и зайти в комнату для осмотра. Первая проверка касалась всех. Три последние выборочно. Но это не для одной или двух девушек, а для многих".

В ответ Глава комитета по вопросам свободы слова и информации в Верховной Раде Виктория Сюмар заявила, это уровень госохраны низкий, что данный случай будет рассмотрен и по нему вынесут решение.

Журналистка ICTV Юлия Кириенко рассказала о своих ощущениях от личных досмотров.

"На улице, чтобы зайти в здание Оболонского суда нужно пройти три рубежа. и потом ещё два в средине, на пути в зал. По дороге тебя ещё останавливает девушка -полицейский и ведёт в отдельную комнату. С кушеткой накрытой синим советским одеялом. Просит снять верхнюю одежду. Щупает все тело. Не проверяет документы. А на столе рядом лежит список "подозрительных" по их мнению девушек. Оцепление вокруг суда не снимают. Нацгвардии продолжает дежурить. а Президент вещает. Правда, по скайпу", - написала она.

Фото: facebook.com/ulkisun

Журналистке Радио Свобода "повезло", ее попросили только расстегнуть пальто, однако, не без хамства

"- Девушка, стойте, расстегните пальто.

- зачем?

- мне нужно вас осмотреть.

- на предмет чего?

- на вас есть одежда?

- конечно есть, мороз на улице!

- покажите!

- вот! Свитер!

- хорошо.

- а почему мужчин не осматриваете?

- "у женского рода есть такой предмет как две сиськи".Последнюю фразу дополнительно взяла в кавычки, так как она особенно мерзкая", -написала она.

Фото: facebook.com/valeriya.valery

Как сообщала "Страна", полиция отпустила активистку Femen, которую задержали в суде перед допросом Порошенко.

Мы писали, что во время допроса Порошенко обвинил адвокатов Януковича в "гибридной войне" против Украины