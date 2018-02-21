Апелляционный суд Киева отменил постановление следственного судьи Печерского суда об избрании бизнесмену Петру Дыминскиому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он разыскивается в Украине по подозрению в смертельном ДТП в прошлом году.

Как сообщает адвокат Николай Лысый в Facebook, Апелляционный суд еще 9 февраля удовлетворил апелляционную жалобу адвоката бизнесмена.

Таким образом, на сегодняшний день у Дыминского нет никаких ограничений и он даже теоретически может вернуться в Украину. Также такое решение суда ставит крест на его розыске по линии Интерпола и возможной выдачи Украине.

Апелляционный суд также признал необоснованным закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Дыминского.

Материалы возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования.

"Апелляционный суд дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушения закона, допущенные при избрании меры пресечения. Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Диминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей, а у следователя судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства", - пишет Лысый.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100011112463762

Ранее появилось фото, как объявленный в розыск Дыминский посетил тренировку "Карпат" в Турции.

Также Интерпол запросил дополнительную информацию о деле олигарха Дыминского.