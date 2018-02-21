В центре Киева на перекрестке Саксаганской и Льва Толстого сегодня около 6 вечера столкнулись легковушка Hyundai и маршрутка "Богдан", есть пострадавшие. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

По предварительной информации, водитель Hyundai "подрезал" маршрутный "Богдан". Водитель последнего не успел среагировать и въехал в легковушку.

После удара девушка-пассажир автобуса "пролетела" по всей маршрутке и ударилась головой, ее госпитализировали.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее в жуткой аварии с участием двух маршруток в Киеве пострадали как минимум десять человек. ДТП произошло с участием маршрутов №242 и №500. Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая – в столб, который повалила на трассу.

Также напомним, как под Киевом маршрутка с детьми разбилась в смертельном ДТП в Глевахе.