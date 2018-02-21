В США в возрасте 99 лет умер один из самых влиятельных проповедников 20-го века Билли Грэм.

Он умер в своем доме в Монреале, штат Северная Каролина после продолжительной борьбы с раком, пневмонией и другими заболеваниями.

Как пишет "Медуза", Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.

Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.

Фото: cnn.com

Билли Грэм обратился к христианству в возрасте 16 лет после серии проповедей евангелиста Мордехая Хэма. Спустя несколько лет он стал пастором баптисткой церкви. В 1950 году он основал Евангельскую ассоциацию Билли Грэма. Был членом самого крупного баптистского объединения в мире - Южной баптистской конвенции.

За 60-летнюю карьеру Грэм, по предварительным оценкам, лично читал проповеди для 215 млн человек. Он убедил более 3 млн человек покаяться в грехах и связать свои жизни с христианством.

Для донесения слова Божьего он использовал весь арсенал доступных средств – от телеграмм и телефонов до спутникового телевидения и Интернета. Все, чтобы "обратить грешные души к Христу". Его проповеди транслировались в 185 из 195 стран мира.

За свою карьеру он лично проповедовал в более чем 80 странах, часто задерживаясь в чужих городах и странах на несколько недель и месяцев (в Лос-Анджелесе в 1949 году Билли Грэм на протяжении двух месяцев проповедовал в гигантской палатке). Он даже пропустил рождение своей первой дочери, так как был в очередной командировке. В качестве проповедника Билли Грэм неоднократно в период с 1982 по 1992 годы посещал СССР и страны СНГ.

Его "последний крестовый поход" состоялся в июне 2005 года в Квинсе, Нью-Йорк. В общей сложности его проповедь посетили 230 тысяч человек.

Несмотря на то, что Билли Грэм был одним из самых популярных телеевангелистов, он не был замешан ни в одном крупном скандале.

За выдающееся влияние на религиозную жизнь его называли "пастором Америки" и "протестантским папой".

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