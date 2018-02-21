Испанский суд отпустил гражданина Кот-д'Ивуара, в чемодане которого при пересечении границы был обнаружен ребенок. Об этом сообщает Daily Sabah.

Испанские прокуроры сначала требовали тюремного заключению на три года для 45-летнего Али Уаттара за попытку незаконно перевезти своего сына в ЕС. Нахождение в чемодане угрожало жизни ребенка.

"Жизнь ребенка была под угрозой, он был варварским образом скрученный в маленьком чемодане, без вентиляции", - заявил судья Фернандо Тесон.

Жуткие фото мальчика разлетелись по всему миру в 2015 году, в разгар худшего миграционной кризиса в Европе со времен Второй мировой войны.

Фото: dailysabah.com

Суд по этому делу состоялся в Сеуте, испанском территории в Марокко, куда регулярно пытаются попасть мигранты из Африки.

Сообщается, что суд вынес решение о штрафе Уаттара, поскольку не было найдено никаких доказательств того, что отец знал о пребывании своего сына в чемодане.

Уаттара, который провел месяц за решеткой, должен заплатить 92 евро ($114) штрафа.

"Все кончено, и мы можем начать восстановление нашей жизни вместе - моя жена, моя дочь, мой сын и я в Бильбао, на севере Испании", - заявил он после суда.

Фото: dailysabah.com

Его адвокат пояснил в суде, что мальчика Адоу оставили с 18-летним братом в Кот-д'Ивуаре после того, как их бабушка умерла.

Сейчас 10-летний Адоу живет в парижском пригороде со своей матерью, однако отправился в Сеуту, чтобы дать показания, которые спасли его отца от тюрьмы.

Адоу рассказал судьям, что у него были проблемы с дыханием, когда он находился в чемодане, куда его якобы заставила залезть "марокканская девушка".

Фото: dailysabah.com

Как сообщала "Страна", двадцать два мигранта пытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке.

Напомним также, что в Испании начался суд над русской мафией, среди которой депутат Госдумы.