В Днепре будут судить полицейского, который украл у частного предпринимателя более 480 ящиков чая на 280 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"В августе 2016 указанный полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения имущества, принадлежащего предприятиям со складского помещения. Так, действуя в интересах третьих лиц, полицейский не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу - представителю общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Ущерб от проданного чая предприниматель оценил в 280 тысяч гривен.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт по статье 364 ККУ (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями).

Как сообщала "Страна", ранее пожарный в Днепропетровской области украл почти тысячу лопат за три месяца.

Мы писали, что два склада с гранатометами накрыли в Днепропетровской и Винницкой областях.

Также похитители металлолома оставили без света три села в Днепропетровской области.