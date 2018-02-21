Печерский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры закрыл дело против экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения срока давности. Об этом сообщает издание "Судебный репортер" из зала суда.

Решение сегодня принял судья Владимир Карабань, постановление вступает в силу через 7 дней, если не будет подана апелляция.

Сам Колобов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. Из Украины Колобов выехал в 2014 году и находился в розыске Интерпола.

Экс-министр сообщил суду, что зарегистрирован и проживает в городе Аликанте, Королевство Испания, сейчас нигде не работает. Он выразил согласие с ходатайством прокуратуры.

Ходатайство об освобождении Колобова от ответственности в связи с истечением сроков давности еще 7 декабря 2017 подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Алексей Кувшинов.

Он представлял ГПУ в суде 21 февраля. От комментариев журналисту прокурор Кувшинов отказался.

Также в суде были два представителя от Государственной администрации спецсвязи как потерпевшей стороны. Они тоже были не против освобождения Колобова от ответственности.

Юрий Колобов был министром финансов с 28 февраля 2012 по 27 февраля 2014. Он проходил в качестве подозреваемого по делу о приватизации акций ОАО "Укртелеком" в 2011 году, где также подозревается экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Перед закрытием дела Колобову инкриминировали ч.2 ст.367 УК - служебная халатность. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за такое преступление составляет 5 лет.

Напомним, что в прошлом году Испания не захотела экстрадировать Колобова из-за фальшивого письма.

Ранее суд лишил всего имущества жену экс-министра Колобова.