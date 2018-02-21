В Евросоюзе послы стран продлили санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. Об этом сообщил чешский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили продлить на 6 месяцев замораживание активов и запрет на визы на 150 человек и 38 субъектов, ответственных за действия против территориальной целостности Украины", - написал Йозвяк.

Последний раз санкции ЕС против России продлевались в сентябре 2017 года.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Как сообщала "Страна", НБУ хочет продлить санкции против банков с российским капиталом.

Напомним также, что в Госдепе США назвали условия отмены санкций против России. Первые санкции могут быть отменены, если будут полностью выполнены минские договоренности. "Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены", - отметила помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.