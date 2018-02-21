Тестовый запуск электронного билета перенесли с весны на 14 июля, а полноценный запуск системы состоится этой осенью.

"Мы действительно планировали 1 апреля уже начать тестирование, но при реализации проекта появились дополнительные работы. С учетом того, что мы начали обрабатывать гибкие модели тарифов, где будет электронный кошелек жителя, где он сможет, например, выбрать в месяц безлимитный тариф, количество поездок и т.д., у нас сдвигаются сроки на июль. Ориентировочно 14 июля мы начнем тестировать систему. Думаю, этот период составит около 3 месяцев, то есть полноценно на рабочую систему мы выйдем к осени - в октябре, ноябре", - рассказал ресурсу Data.ua директор Департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров.

На данный момент ведутся финальные работы по установке оборудования и внедрения программного обеспечения.

"В прошлом году мы получили 530 комплектов оборудования. На данный момент вмонтировали 350. Думаю, в течение двух недель остальные поставят. Также получили 300 считывающих устройств для контроллеров. Нам осталось получить и установить еще 970 комплектов (бортовые компьютеры и валидаторы). Сейчас мы занимаемся внедрением программного обеспечения. Есть определенные сложности, так как нам необходимо интегрироваться с нашей системой диспетчеризации, с платежной системой ГИВЦ, реестром льготников", - говорит Назаров.

Благодаря электронному билету пассажиры смогут оплачивать поездки бесконтактной карточкой, банковской карточкой, карточкой киевлянина, QR-кодом в мобильном приложении или на бумажном билете. Во время тестирования будет работать старая система - билеты можно будет приобрести у кондуктора.

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