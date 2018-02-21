Новым главой "Укроборонпрома" вместо уволенного Романа Романова сегодня назначили главу "Укрспецэкспорта" Павла Букина. Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"Я благодарю за работу бывшего главу Романа Романова и желаю плодотворного труда новому руководителю концерна Павлу Букину," - заявил президент.

Он отметил, что под управлением нового руководителя "Укроборонпром" откроет новый этап своей истории и станет первым украинским государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что отставки Романова настойчиво добивался премьер Гройсман. Связано это якобы с фактами невыплаты задолженности по зарплате работникам.

Отметим, что накануне появился критичный материал NYТ о том, что именно военная сфера становится новым центром коррупции в Украине.