Люди в балаклавах, которые 8 февраля осуществили силовой захват и блокирование работы медиахолдинга "Вести Украина" , продолжают уничтожать документы, технику и другое оборудование редакции, которая находится на 32 этаже бизнес-центра "Гулливер". Об этом сообщила руководитель медиахолдинга Ольга Семченко на своей странице в Facebook.

Семченко предполагает, что "титушки получили команду под ноль зачистить офис".

По ее словам, со вчерашнего дня ребята режут на шредере все документы, выкидывают с 32 этажа мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт.

"Вот на фото остатки документов и мышка от компьютера свисает с 32 этажа. Мышка зацепилась и не упала вниз. Это не "мышь повесилась", это реальный вандализм с целью разгромить окончательно нашу редакцию. Вот вам лицо этой власти. Мелкие подлости, чтобы не дать нам потом работать в нашем офисе.

Они думают что подобным образом могут помешать нам выполнять свой долг? Странные мелочные людишки. Сидят в уютных офисах военной прокуратуры и АРМЕ и пытаются заткнуть рот нам, забрав карандаш и мышку", - написала Семченко.

Фото: Ольга Семченко/Facebook

Проводная мышь повисла на окне, Фото: Ольга Семченко/Facebook

Ранее "Страна" подробно касалась истории захвата медиахолдинга в июле прошлого года, а также осенних скандалов вокруг него.

Как сообщала "Страна", после захвата "Вестей" за этажи в "Гулливере" развернулись масштабные бои.