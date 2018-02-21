Игрок "Ромы" вышел в трусах к журналистам в Харькове накануне матча с "Шахтером"
Основной полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан накануне матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов пообщался с журналистами в Харькове в трусах. В таком оригинальном виде он дал интервью официальному каналу UEFA.
Футболист вышел к прессе из раздевалки в трусах и футболке, но для телевизионной картинки этого было достаточно, чтобы выглядеть прилично.
Фото: twitter.com/101greatgoals
Отметим, что перед матчем Шахтер подарил итальянцам горняцкие молотки, которые издавна являются символом донецкой команды. А накануне матча хозяева устроили официальный прием в честь гостей из Италии и УЕФА.
Также напомним, что в матче Шахтер - Рома букмекеры отдают минимальное преимущество "горнякам". Между собой в еврокубках команды встречались четыре раза, из которых трижды удача была на стороне украинского клуба.