Основной полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан накануне матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов пообщался с журналистами в Харькове в трусах. В таком оригинальном виде он дал интервью официальному каналу UEFA.

Футболист вышел к прессе из раздевалки в трусах и футболке, но для телевизионной картинки этого было достаточно, чтобы выглядеть прилично.

Фото: twitter.com/101greatgoals

Отметим, что перед матчем Шахтер подарил итальянцам горняцкие молотки, которые издавна являются символом донецкой команды. А накануне матча хозяева устроили официальный прием в честь гостей из Италии и УЕФА.

Также напомним, что в матче Шахтер - Рома букмекеры отдают минимальное преимущество "горнякам". Между собой в еврокубках команды встречались четыре раза, из которых трижды удача была на стороне украинского клуба.