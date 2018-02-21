В центре Винницы произошла авария - столкнулись два элитных внедорожника.

Об этом сообщает "20 минут. Винниця".

Инцидент случился на парковке, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако водителя "Mercedes" забрала скорая помощь. Водитель "Toyota" выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя "Mercedes" забрали медики. Подробные обстоятельства выясняет полиция.

Фото: vn.20minut.ua

Как сообщала "Страна", ранее под Винницей мужчина сгорел в собственном Ланосе из-за непотушенной сигареты. Опросив свидетелей, следственно-оперативной группой на месте происшествия было установлено, что в Теплицкий район потерпевший приехал к товарищам. Накануне трагедии они вместе распивали спиртные напитки.

Мы писали, что в Виннице электростолб с проводами упал и раздавил легковушку, пострадал водитель.

Также в Винницкой области возле сельсовета приземлился НЛО.