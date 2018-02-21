В Киеве некая компания проводит "опрос", в рамках которого задает людям подозрительные вопросы о том, какой у них распорядок дня и когда они выходят из дома. Об этом сообщает в Facebook киевлянка Тошка Брусенцева.

В компании говорят, что это важный опрос для радио.

"Такая ситуация только что произошла. Позвонили на мобильный из компании, для проведения опроса радиослушателей. В начале выяснили в каком городе я живу на протяжении 6 месяцев, потом спрашивали, какое радио вчера слушала... Потом спросили во сколько я вчера проснулась и во сколько заснула, тут я немножко напряглась, но думаю ладно.

Но потом они начали говорить, что им нужна "сетка моего дня", то бишь когда я вышла из дома, когда вернулась домой, и вообще что делала. Когда я сказала, что это как бы чуть подозрительный вопрос, они говорят вы поймете зачем это нужно потом. Я вежливо сказала, что я на этот вопрос не хочу отвечать, они отметили, что это самое важное во всем опросе (про радио, я напомню). И что они по инструкции должны заполнить все пункты. И когда я снова отказалась, они сказали, что значит я отказалась от всего опроса, и тогда уж до свидания", - делится опытом общения девушка.

В связи с этим она задает вопрос: "А что это было? Воры совсем обнаглели и уже не маскируясь практически выпрашивают инфу о том, когда дом пустует, или это адекватный опрос?".

При этом в самой компании подтвердили, что действительно проводят такой опрос, и посоветовали не переживать.

Фото: facebook.com/profile.php?id=1633511456

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