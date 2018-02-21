На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 21 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.

В общем зачете Игр на первом месте укрепилась команда Норвегии, у которой с 13 золотых медалей, на втором месте сборная Германии - 12 золотых наивысшего достоинства и третье место у команды Канады - 9 золотых медалей.

На четвертом идет сборная Нидерландов, которая завоевала 6 золотых наград, а на пятом разместилась команда США, у которой тоже 6 золотых медалей, но на два "серебра" меньше.

Горные лыжи (женщины): Скоростной спуск

София Годжиа (Италия) Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) Линдси Вонн (США)

Фристайл (мужчины): Ски-кросс

Брэди Леман (Канада) Марк Бишофбергер (Швейцария) Сергей Ридзик (Россия)

Хоккей (женщины):

3. Финляндия

Лыжные гонки (женщины): Командный спринт

Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс (США) Шарлотте Калла, Стина Нильссон (Швеция) Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Лыжные гонки (мужчины): Командный спринт

Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клэбо (Норвегия) Денис Спицов, Александр Большунов (Россия) Морис Манифика, Ришар Жув (Франция)

Конькобежный спорт (женщины): Командный спринт

Япония Голландия США

Конькобежный спорт (мужчины): Командный спринт

Норвегия Южная Корея Голландия

Бобслей (женщины):

Мариама Джаманка – Лиза Баквитц (Германия) Элана Мейерс Тейлор – Лорен Гиббс (США) Кейлли Хамфрис – Филисия Джордж (Канада)

Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.