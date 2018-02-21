Олимпиада 2018, день 12. Все медали дня 21 февраля на Играх, где разыграны 8 комплектов наград
На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 21 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.
В общем зачете Игр на первом месте укрепилась команда Норвегии, у которой с 13 золотых медалей, на втором месте сборная Германии - 12 золотых наивысшего достоинства и третье место у команды Канады - 9 золотых медалей.
На четвертом идет сборная Нидерландов, которая завоевала 6 золотых наград, а на пятом разместилась команда США, у которой тоже 6 золотых медалей, но на два "серебра" меньше.
Горные лыжи (женщины): Скоростной спуск
- София Годжиа (Италия)
- Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)
- Линдси Вонн (США)
Фристайл (мужчины): Ски-кросс
- Брэди Леман (Канада)
- Марк Бишофбергер (Швейцария)
- Сергей Ридзик (Россия)
Хоккей (женщины):
3. Финляндия
Лыжные гонки (женщины): Командный спринт
- Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс (США)
- Шарлотте Калла, Стина Нильссон (Швеция)
- Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
Лыжные гонки (мужчины): Командный спринт
- Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клэбо (Норвегия)
- Денис Спицов, Александр Большунов (Россия)
- Морис Манифика, Ришар Жув (Франция)
Конькобежный спорт (женщины): Командный спринт
- Япония
- Голландия
- США
Конькобежный спорт (мужчины): Командный спринт
- Норвегия
- Южная Корея
- Голландия
Бобслей (женщины):
- Мариама Джаманка – Лиза Баквитц (Германия)
- Элана Мейерс Тейлор – Лорен Гиббс (США)
- Кейлли Хамфрис – Филисия Джордж (Канада)
Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.