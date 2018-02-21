На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 21 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.

В общем зачете Игр на первом месте укрепилась команда Норвегии, у которой с 13 золотых медалей, на втором месте сборная Германии - 12 золотых наивысшего достоинства и третье место у команды Канады - 9 золотых медалей. 

На четвертом идет сборная Нидерландов, которая завоевала 6 золотых наград, а на пятом разместилась команда США, у которой тоже 6 золотых медалей, но на два "серебра" меньше. 

Горные лыжи (женщины): Скоростной спуск

  1. София Годжиа (Италия)
  2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)
  3. Линдси Вонн (США)

Фристайл (мужчины): Ски-кросс

  1. Брэди Леман (Канада)
  2. Марк Бишофбергер (Швейцария)
  3. Сергей Ридзик (Россия)

Хоккей (женщины):

3. Финляндия

Лыжные гонки (женщины): Командный спринт

  1. Киккан Рэнделл, Джессика Диггинс (США)
  2. Шарлотте Калла, Стина Нильссон (Швеция)
  3. Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Лыжные гонки (мужчины): Командный спринт

  1. Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клэбо (Норвегия)
  2. Денис Спицов, Александр Большунов (Россия)
  3. Морис Манифика, Ришар Жув (Франция)

Конькобежный спорт (женщины): Командный спринт

  1. Япония
  2. Голландия
  3. США

Конькобежный спорт (мужчины): Командный спринт

  1. Норвегия
  2. Южная Корея
  3. Голландия

Бобслей (женщины):

  1. Мариама Джаманка – Лиза Баквитц (Германия)
  2. Элана Мейерс Тейлор – Лорен Гиббс (США)
  3. Кейлли Хамфрис – Филисия Джордж (Канада)

Зимняя Олимпиада 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта. 

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее. 

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