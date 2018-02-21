В Украине в ближайшие несколько дней значительно похолодает, местами температура воздуха будет достигать -20 градусов и даже на юге страны и в Крыму будут морозы до -9... -11 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.



Погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса.

В четверг, 22 февраля, ожидается погода без существенных осадков, лишь в северных и местами в западных областях ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, на юге 0-5° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

В Киеве - ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем ​​1-3° мороза.

Прогноз погоды на 22 февраля Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 февраля Фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 23 февраля, ночью в южной части, на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве областей - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на юге страны и на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье 1-6° тепла); на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем ​​4-9° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-20° мороза, днем ​​7-12° мороза.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​4-6° мороза.

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