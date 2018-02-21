В январе этого года покупательная способность украинцев снизилась на 24,5%.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

В январе текущего года розничный оборот в сопоставимых ценах вырос по сравнению с январем 2017 года на 9,6%. По сравнению с декабрем 2017 года данный показатель снизился на 24,5%.

В разрезе областей наибольший рост оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается в Закарпатской области (на 21,8%). За ней идут Сумская (на 13,9%), Черкасская (на 13,8%), Черниговская (на 12,4%), Николаевская (на 12,1%), Винницкая (на 12%).

В 2017 году лидером по розничной торговле была Закарпатская область (+18,9%), Львовская область за 2017 год нарастила 12,8% объема розничных продаж. Также в лидерах оказалась Киевская область. Здесь розничные торговые предприятия нарастили свои объемы на 12,2%.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы получают самую низкую зарплату в Европе при пересчете на евро.

Также украинцев ждет рост цен на товары и услуги минимум на 20% - эксперты.