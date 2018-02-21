Допрос Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича стал самым ожидаемым событием недели.

Однако ожидания оказались обмануты. Послушать заранее сенсационные показания президента о событиях февраля-марта 2014 года собрались десятки СМИ. Адвокаты Януковича подготовили 200 вопросов для Порошенко. Но шоу не получилось.

Во-первых, из Администрации президента попросили, чтобы допрос прошел в режиме видеоконференции. Хотя до этого Порошенко ждали в суде лично и все утро обыскивали до трусов представительниц прекрасного пола, опасаясь, что среди них окажутся секстремистки из Femen.

Во-вторых, суд ограничил допрос полутора часами – хотя другие свидетели говорили вдвое-втрое дольше.

В-третьих, 90% вопросов адвокатов Януковича суд отклонил. А когда они затронули тему Мальдив – чтобы сравнить отсутствие Порошенко с бегством Януковича – судья и вовсе прекратил допрос, закрыв судебное заседание.

В итоге президент вместо положенных полутора часов отвечал на вопросы менее часа.

"Страна" выделяет самое важное из таки сказанного Петром Порошенко в ходе этого "короткометражного" видеодопроса.

Что помешало приехать на допрос

В ходе заседания Порошенко рассказал, почему, вопреки обещаниям, не приехал лично в Оболонский суд.

"Я готов раскрыть часть своего графика. Сегодня утром прошло совещание с руководством ВСУ по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса. Мы должны в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на Востоке. Детали я раскрывать не буду. Закончилось совещание в 13:40. С 14:00 я участвую в заседании суда. В 15:00 у меня первая международная встреча с руководством Дании. После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных", – рассказал президент.

Отметим, что в письме АП на имя суда с просьбой дать показания удаленно этой причины – "совещания с руководством ВСУ" – не было. Более того – письмо датировано вчерашним числом. То есть у Порошенко уже вчера не хотели ехать в суд, а "совещание" появилось только сегодня.

Прибытие в Крым

Порошенко во время аннексии Крыма был народным депутатом. По его словам, 27 февраля – когда Верховный совет АРК был заблокирован "зелеными человечками" – он отправился к и.о. президента Турчинову и предложил поехать на полуостров, "чтобы остановить разрушительные процессы" и пообщаться с депутатами местного парламента.

На выходе из аэропорта Симферополя Порошенко встретила цепь из протестующих. Его пытались задержать, но президент говорит, что прорвался через оцепление.

После Порошенко созвонился с главой ВР Крыма Владимиром Константиновым и договорился о встрече в здании крымской Рады. Говорит, что на эту встречу пришел пешком – машину оставил за квартал – и увидел вокруг здания парламента Крыма "зеленых человечков".

Порошенко говорит, что у парламента Крыма его пытались "окружить, захватить и применить физическую силу". По его словам, он попытался войти в здание, но его не пропустили.

Пока будущий президент возвращался от здания Рады до своей машины, его пытались ударить "провокаторы". Порошенко до своей машины не дошел, а сел в такси и поехал встречаться с Константиновым. Встретился или нет и о чем говорили – не сказал.

Поездка в Луганск перед захватом

Также президент рассказал об обстреле его автомобиля в Изварино Луганской области в апреле 2014 года.

"Во время моего пребывания в Луганске в апреле, когда я прилетел в заблокированный Луганский аэропорт... я принял решение посетить государственную границу Украины, Изварино. Моя машина, по сообщению моего помощника, была обстреляна", – рассказал он.

Порошенко добавил, что во время встречи с жителями поселка Изварино также были "провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны".

"Януковича никто не отстранял"

Из десятка вопросов адвоката о снятии с поста Виктора Януковича Порошенко ответил только на один – остальные судья счел неуместными.

Защита упорно пыталась спросить у президента, на каких конституционных основаниях был отстранен от должности Янукович 22 февраля 2014 года.

Суд посчитал, что Порошенко не имеет права трактовать Конституцию (хотя он и является ее гарантом), поэтому адвокату пришлось перефразировать вопрос.

Президент наконец ответил, что Януковича от власти никто не отстранял. С ним не было связи, сказал Порошенко (это противоречит словам Яценюка, который в том же суде говорил, что звонил 22 февраля Януковичу. – Прим. Ред.).

По словам президента, в постановлении от 22 февраля речь идет только о том, что его полномочия возлагаются на Турчинова в связи с самоустранением Януковича.

Адвокаты парировали: а "самоустранение" прописано в Конституции? Порошенко ответил на это, что толковать Основной закон не будет, и предложил обратиться в Конституционный суд.

"Я бы не хотел трактовать Конституцию и давать юридические разъяснения", – поставил точку президент.

Мальдивы ставят точку

Адвокаты Януковича постоянно пытались подвести ситуацию к сравнению Порошенко с Януковичем. Нынешний президент отсутствовал в Украине неделю под поддельным паспортом, отдыхая на Мальдивах, а Януковича не было только в Киеве и всего один день – а его уже устранили с поста.

Первая попытка подвести вопрос поближе к Мальдивам провалилась. Судья заблокировал вопрос о том, как долго должен отсутствовать президент, чтобы его "самоустранили" от власти.

А прямой вопрос адвокатов о мальдивском вояже поставил точку в судебном заседании. Защитник Януковича спросил, устранился ли Порошенко от обязанностей на время своего отсутствия в январе 2018 года. Судья тут же остановил допрос и отпустил Порошенко.

"Я вижу, вы не хотите задавать вопросы свидетелю", – резюмировал судья и закончил допрос на полчаса раньше запланированного времени.

"Нечуваний допит рішучого свідка"

В соцсетях уже начали комментировать допрос и степень влияния президента на украинские суды, которые устраивают гаранту "теплую ванну" на всю страну.

"Вообще, конечно, шикарно, когда адвокаты Януковича в суде троллят Порошенко Мальдивами. А тому и ответить нечего!" – пишет журналист Иван Яковина.

Адвокат Андрей Смирнов назвал допрос "фестивалем безумства украинской Фемиды".

"Нечуваний допит рішучого свідка.

Ну как допрос, скорее фестиваль безумства украинской Фемиды и перепуганных мальчиков в погонах на стороне обвинения. Ни равенства сторон, ни состязательности, ровным счетом ничего...

– Часть вопросов стороны защиты суд снимает самостоятельно как не имеющие отношения к предмету обвинения, при всей очевидности связанности вопросов;



– Часть вопросов суд снимает по возражению стороны обвинения;



– Возражения на действия председательствующего судьи остаются без внимания;

Дело не в Януковиче, дело в дешевом шоу, устроенном с целью не допустить ответов на неудобные вопросы свидетелю Порошенко.

По сценарию допроса, в конце его, логично было озвучить два указа Порошенко – о назначении судьи Девятко на должность главы антикоррупционного суда и о присвоении звания генерала прокурору".

Допрос Порошенко превратился в позор для гаранта и для государства, считает нардеп Виктор Балога:

"1. Все увидели, как он "не влияет" на суды и прокуроров, которые отмазывали его от неудобных вопросов;

2. Такое впечатление, что Петр Порошенко сомневается в законности событий 4-летней давности. Сложилось ощущение, что допрашивали не лидера постмайданной власти, а бывшего соучредителя Партии регионов, который на всякий случай подбирает слова о Януковиче;

3. Петр Порошенко очень смелый в телевизоре и на трибуне, но не под присягой.

Если ты не можешь отвечать за свои действия и слова, то для чего был весь этот цирк? Еще несколько таких заседаний – и мы реабилитируем Януковича".

Юрист Андрей Портнов считает, что допрос – лишнее доказательство тому, что президент управляет судами в ручном режиме.

"Петр Алексеевич, пару дней назад я предупреждал, что когда Вы придумываете какой-то пафосный ход, сразу предвосхищайте, что будете делать во втором и третьем действии.

Ваше сегодняшнее выступление в суде во втором и третьем шаге показало, что Вы полностью контролируете судебную систему, заранее согласовывая с судом свои показания и сценарий поведения судей.

Но это пост не о суде, а о том, что не надо быть такой одноходовой амебой".

Советник Порошенко Юрий Бирюков заступился за своего патрона:

"Что интересовало здравомыслящих людей в этом допросе?

И я не пишу "сторонников Петра Порошенко", "порохоботов" – просто здравомыслящих людей, как поддерживающих действующего Президента, так и нет.

Их интересовали детали госизмены Януковича, детали захвата Крыма, все аспекты первых дней оккупации части нашей страны россией.

Что интересовало идиотов и дебилов? Сиськи, кудах-кудах, Мальдивы, кудах-кудах, почему не приехал в суд, кудах-кудах. Прикольно сравнивать тезисы русских сайтов и блеянье наших доморощенных ТОП-зрадофилов. Под копирку, ага".