Появилось фото Мелании Трамп в изумительном платье от Ralph Lauren
Стало известно, кто дизайнер изумительного белоснежного платья первой леди США Мелании Трамп, в котором она посетила больницу во Флориде в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, Мелания продемонстрировала стильный и сдержанный образ. Она посетила больницу в Паркленд, штат Флорида, куда госпитализировали пострадавших школьников после стрельбы.
Мелания выбрала для поездки вещи из коллекции Ralph Lauren: белое платье с тонким ремешком и кашемировый кардиган с полосами, которые гармонировали с расцветкой галстука Дональда Трампа.
Свой наряд Мелания Трамп дополнила лодочками от Christian Louboutin.
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
17 февраля Дональд и Мелания посетили больницу Broward Health North Фото: twitter.com/realdonaldtrump Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Как сообщала "Страна", в этот же день Дональда Трампа и его жену Меланию сфотографировали сидящими в обнимку на вечеринке в роскошной резиденции Мар-а-Лаго, несмотря на слухи о разломе.