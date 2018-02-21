Стало известно, кто дизайнер изумительного белоснежного платья первой леди США Мелании Трамп, в котором она посетила больницу во Флориде в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, Мелания продемонстрировала стильный и сдержанный образ. Она посетила больницу в Паркленд, штат Флорида, куда госпитализировали пострадавших школьников после стрельбы.

Мелания выбрала для поездки вещи из коллекции Ralph Lauren: белое платье с тонким ремешком и кашемировый кардиган с полосами, которые гармонировали с расцветкой галстука Дональда Трампа.

Свой наряд Мелания Трамп дополнила лодочками от Christian Louboutin.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

17 февраля Дональд и Мелания посетили больницу Broward Health North Фото: twitter.com/realdonaldtrump Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", в этот же день Дональда Трампа и его жену Меланию сфотографировали сидящими в обнимку на вечеринке в роскошной резиденции Мар-а-Лаго, несмотря на слухи о разломе.