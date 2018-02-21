Нацагентство по вопросам противодействия коррупции начало проверку заработных плат и материальной помощи, начисленных судьям Апелляционного суда города Киева.

Об этом говорится в письме ведомства, адресованном суду, сообщают источники "Страны" в НАПК. Антикоррупционный орган просит предоставить информацию обо всех начислениях на зарплатную карточку судьям Апелляционного суда. К документу прилагается список тех, кому предстоит проверка. Этот список идентичен перечню всех судей Апелляционного суда, доступного на сайте учреждения.

Отметим, проверка была инициирована на следующий день после того, как Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда в деле НАПК против главы НАБУ Артема Сытника.

Напомним, суд первой инстанции оштрафовал главу НАБУ за невыполнение требований Нацагенства по предотвращению коррупции. Если бы апелляция подтвердила решение Соломенского райсуда, появились бы основания для увольнения Сытника с должности руководителя НАБУ.

Ранее руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что агентство стало полностью подконтрольным Администрации президента.

Напомним, надбавки за выслугу лет и интенсивность труда самой главы НАПК Натальи Корчак не раз вызывали скандал. Оклад чиновницы доходил до 211 тысяч гривен за месяц.

Как известно, НАПК распределило госфинансирование политическим партиям. Больше всего денег будет потрачено на две партии власти – "Народный фронт" и БПП.