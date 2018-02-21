В Украине сегодня небольшой мороз, без осадков
В среду, 21 февраля, в Украине преимущественно переменная облачность без осадков. Днем -1...-4.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе небольшой снег обещают в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ужгородской областях. Днем -1...-3, в Ужгороде +3...+5.
На севере - без осадков. Днем -1...-4.
В центре - переменная облачность. Дневная температура -1...-4.
На востоке сегодня переменная облачность без осадков. Днем -1...-4. В Запорожье +1...+3.
На юге - без осадкой. Днем +1...+4.
В Киеве 21 февраля переменная облачность без осадков. Днем на пару градусов мороза больше, чем вчера: -2...-4.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что синоптики обещали похолодание на этой неделе.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 27 февраля.