В среду, 21 февраля, в Украине преимущественно переменная облачность без осадков. Днем -1...-4.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе небольшой снег обещают в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ужгородской областях. Днем -1...-3, в Ужгороде +3...+5.

На севере - без осадков. Днем -1...-4.

В центре - переменная облачность. Дневная температура -1...-4.

На востоке сегодня переменная облачность без осадков. Днем -1...-4. В Запорожье +1...+3.

На юге - без осадкой. Днем +1...+4.

В Киеве 21 февраля переменная облачность без осадков. Днем на пару градусов мороза больше, чем вчера: -2...-4.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики обещали похолодание на этой неделе.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 27 февраля.