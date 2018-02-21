Медики зафиксировали еще два летальных случая на территории Одесской области вследствие заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

"Сотрудники спецлаборатории сегодня подтвердили еще два летальных исхода от осложнений в результате заболевания корью - всего в январе-феврале инфекция унесла жизни пяти пациентов", - отметили в ОГА, сославшись на директора областного департамента здравоохранения Вячеслава Полясного.

"Итак, у нас от пневмонии умер пятимесячный ребенок, который находился в одесской КУ "Городской специализированный дом". У маленькой пациентки была тяжелая патология - синдром Дауна, врожденный порок сердца. Судя по истории болезни, заболел ребенок в детской городской больнице. С учетом этого, я подписал приказ, которым инициировал проверку всех детских стационаров с целью установления условий заражения. После этого будут сделаны соответствующие оргвыводы", - подчеркнул Полясный.

Он также уточнил, что второй случай произошел вследствие внутриутробного инфицирования - от матери к ребенку.

В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом "корь" в КУ “Городская инфекционная больница”. Она самовольно покинула медицинское учреждение, а 14 февраля, через 12 часов после родов, ребенок умер от врожденной болезни. При патологическом исследовании, результаты которого были получены 20 февраля, подтверждено заболевание "корь - внутриутробное инфицирование".

"Сегодня же проведена заключительная дезинфекция в перинатальном центре КУ “Одесская областная клиническая больница", - добавил Полясный.

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