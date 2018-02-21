В школах США собираются создать отряды вооруженных учителей для обороны от стрелков
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, сторонник президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявил, что единственным вариантом предупреждения массовых расстрелов в американских школах является вооружение преподавателей и других сотрудников школы и оказания им необходимой подготовки.
Об этом Гингрич заявил в эфире американского канала Fox, пишет "Голос Америки".
Напомним, во Флориде местный школьник Николас Круз в феврале убил 15-х учеников и двух преподавателей с помощью законно приобретенной штурмовой винтовки.
"Я считаю, что единственным долгосрочным решением, в зависимости от размера школы, иметь минимум по 6-8 преподавателей и администраторов, которые знают как использовать огнестрельное оружие, имеют разрешения на сокрытие ношение оружия и готовы защищать детей", - сказал Гингрич.
СМИ сообщили, что президент США заявил о готовности пересмотреть установленные правила проверки для желающих приобрести оружие.
Гингрич также назвал нереалистичными планы предотвращения повторения расстрелов в школах за счет ограничения оборота оружия, заявив, что они равны разоружению целой страны. Он также заявил, что именно тот факт, что в школах запрещено ношение или хранение оружия делает их беззащитными мишенями для злоумышленников. При этом он согласился с требованиями по усилению предварительной проверки желающих приобрести огнестрельное оружие.
Как сообщала "Страна", кровавая бойня в американской школе попала на видео.
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