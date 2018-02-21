Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, сторонник президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявил, что единственным вариантом предупреждения массовых расстрелов в американских школах является вооружение преподавателей и других сотрудников школы и оказания им необходимой подготовки.

Об этом Гингрич заявил в эфире американского канала Fox, пишет "Голос Америки".

Напомним, во Флориде местный школьник Николас Круз в феврале убил 15-х учеников и двух преподавателей с помощью законно приобретенной штурмовой винтовки.

"Я считаю, что единственным долгосрочным решением, в зависимости от размера школы, иметь минимум по 6-8 преподавателей и администраторов, которые знают как использовать огнестрельное оружие, имеют разрешения на сокрытие ношение оружия и готовы защищать детей", - сказал Гингрич.

СМИ сообщили, что президент США заявил о готовности пересмотреть установленные правила проверки для желающих приобрести оружие.

Гингрич также назвал нереалистичными планы предотвращения повторения расстрелов в школах за счет ограничения оборота оружия, заявив, что они равны разоружению целой страны. Он также заявил, что именно тот факт, что в школах запрещено ношение или хранение оружия делает их беззащитными мишенями для злоумышленников. При этом он согласился с требованиями по усилению предварительной проверки желающих приобрести огнестрельное оружие.

Как сообщала "Страна", кровавая бойня в американской школе попала на видео.

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