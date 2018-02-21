Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что военнослужащие совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю. Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"В среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек (военных), которые совершают самоубийства", - заявил он.

Матиос отметил, что в данной статистике не учитываются самоубийства экс-военных, участвовавших в антитеррористической операции.

По его мнению, около 80% участников АТО имеют психические расстройства и нуждаются в реабилитации.

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