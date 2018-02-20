В Тернополе ко Дню Героев Небесной Сотни поднялись красно-черные флаги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Недавно горсовет узаконил флаг Организации украинских националистов и приравнял его к государственному флагу. Отмечается, что так Тернополь ответил Польше на так называемый "антибандеровский закон".

Напомним, что 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Соединенные Штаты, близкий союзник Польши по НАТО выразили разочарование таким решением.

Видео: Youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", Киеврада назвала даты, когда будут вывешивать флаг ОУН.

Мы писали, что во Львове впервые вместе с официальным флагом на мэрии подняли флаг УПА.