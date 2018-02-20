Cвятошинский район, Верховинная, 7: сразу несколько звонков о взрыве в жилом многоквартирном доме. Через несколько минут на месте уже все экстренные службы - медики, бойцы пожарной охраны и полицейские.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"По месту выясняется, что в подъезде любит "потусить" местная молодежь. Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Видео: Youtube.com/Киев Оперативный

Как сообщала "Страна", ранее на Крещатике взорвался мусорный контейнер.

Мы писали, что в Киевской области взорвался газ в доме. Четыре квартиры разрушено, один погибший.