В многоэтажном доме Святошинского района Киева из-за брошенного окурка взорвался мусопровод
Cвятошинский район, Верховинная, 7: сразу несколько звонков о взрыве в жилом многоквартирном доме. Через несколько минут на месте уже все экстренные службы - медики, бойцы пожарной охраны и полицейские.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"По месту выясняется, что в подъезде любит "потусить" местная молодежь. Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Видео: Youtube.com/Киев Оперативный
Как сообщала "Страна", ранее на Крещатике взорвался мусорный контейнер.
Мы писали, что в Киевской области взорвался газ в доме. Четыре квартиры разрушено, один погибший.