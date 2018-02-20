В Государственной фискальной службе (ГФС) Украины не обладают информацией о том, что Европейский Союз прекратил финансирование инфраструктурных проектов на украинской границе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что на данный момент нет такой информации. (…) Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год", - говорится в сообщении ГФС.

В ведомстве указали, что в ноябре-декабре 2017 года ГФС направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС, ожидается обратная информация. "Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - подчеркнули в Государственной фискальной службе.

В релизе приводится перечень данных проектов. В частности, "Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг" (стоимость EUR5487022,59), создание функционального модуля "Фильтр пункта пропуска" в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская", предоставление оборудования и средств пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Ягодин" (стоимость проекта EUR 2213731,87) и др.

До этого в иностранных СМИ появилась информация о том, что ЕС закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Речь шла о проекте по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС, стартовавшем в 2014 году.

По данным СМИ проект закрыт из-за коррупции с украинской стороны.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет Европы сообщил о слабой борьбе с отмыванием денег в Украине.

Также новым центром коррупции в Украине становится военная сфера, - NYT.