В историческом центре Одессы сегодня неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во вторник на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на улице Торговой горит припаркованный автомобиль Volkswagen.

По официально неподтвержденным данным, иномарка принадлежит одному из судей. По указанному адресу была немедленно направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"После завершения мероприятий по пожаротушению правоохранители обнаружили возле автомобиля обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек", - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

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