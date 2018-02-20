В Киеве сняла клип одна из самых популярных южнокорейских поп групп NCT.

Запись музыкального видео 18 февраля выложена на канале Youtube, где всего за двое суток его просмотрели уже больше 5 миллионов пользователей.

Видео: youtube.com

NCT - южнокорейский бойзбенд, сформированный в 2016 году компанией S.M. Entertainment. Название расшифровывается как "Neo Culture Techonology". Является одной из самых популярных корейских групп.

Участники коллектива провели в Киеве пять дней. Приезд бойзбенда проходил в строжайшем секрете - продюсеры корейцев не хотят привлекать внимания к музыкантам многочисленной армии поклонниц. Группа прилетела из Сеула с командой визажистов, стилистов и менеджеров.

В съемках группы в Киеве принимал участие один из финалистов проекта "Топ-модель по-украински" Реван Палюх. Видео позволяет по-новому взглянуть на привычные пейзажи и архитектуру.

Ранее "Страна" сообщала, что "Решту отримаєш потім. Цього разу не облажайся". Британская певица сняла музыкальное видео в Киеве.

Также британская рок-группа сняла в Киеве видеоклип о конце света.